Министерство социальной политики, Министерство обороны и Министерство внутренних дел разрабатывают решения для повышения пенсий военнослужащим. Есть четыре варианта.

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Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

— Мы будем совместно с Минобороны и МВД нарабатывать решения. У нас есть четыре варианта, как сделать перерасчет пенсий военнослужащим. Они дорогие, от 40 до 60 млрд грн, и нам нужно будет договариваться, чтобы найти ресурс, — заявила она.

По ее словам, полмиллиона пенсионеров-военнослужащих ждут справедливых пенсий. Лазебная отметила, что сейчас они могли бы получать пенсии на 30% выше.

— Если бы не отменили индексацию в 2017 году, военнослужащие уже получали бы на 30% больше, — заявила министр.

Индексация пенсий

В июле этого года индексацию пенсий проведут для миллиона украинцев, заявила ранее Лазебная.

На индексацию выплат могут рассчитывать граждане, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также те, кто получает ее в минимальном размере.

Отметим, по состоянию на 1 апреля 2021 года средний размер пенсии составляет 3 725 грн.