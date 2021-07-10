На черговому засіданні члени уряду підвищать виплати військовослужбовцям, які перебувають на пенсії. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Передбачається, що з 1 липня буде встановлена щомісячна доплата в сумі 2 тис. грн для майже 400 тис. військовослужбовців-пенсіонерів. Мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 3 854 грн, – зауважує очільник Кабміну.

Крім того, мають підвищити виплати й учасникам бойових дій, які втратили працездатність. Понад 40 тис. осіб отримуватимуть майже на 700 грн більше.

Питання індексації пенсій для військових не було врегульовано із 2017 року, коли внесли зміни до закону про індексацію грошових доходів населення.

Через це пенсії, призначені сьогодні та до 2018 року, відрізняються майже вдвічі.

Рішення, яке розробило Міністерство соціальної політики, має зменшити наявні диспропорції.

Ще в червні в Мінсоцполітики, Міноборони та МВС на опрацюванні було чотири варіанти підвищення пенсій для військовослужбовців.

Джерело: Денис Шмигаль