Увеличение расходов на деятельность судов — Зеленский подписал закон

Расходы на деятельность судов будут увеличены на 742 млн грн за счет уменьшения расходов на участие национальных сборных в Паралимпийских и Дефлимпийских играх. Владимир Зеленский подписал соответствующие изменения в закон о бюджете на 2021 год №1558-ІХ, принятый парламентом 17 июня.

Речь идет об увеличении расходов Государственной судебной администрации Украины по программе Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия на 742 млн грн.

Этот документ позволит урегулировать вопросы оплаты труда сотрудников аппаратов судов, поскольку заявленное на 2021 год обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности.

Этих средств не хватает на зарплаты даже в пределах обязательных минимальных выплат.

В то же время закон решает проблему лишь частично.

Он вступает в силу на следующий день после опубликования.