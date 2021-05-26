Вечная суддейская реформа: удастся ли Зеленскому сделать то, что не смогли предшественники

В Украине давно уже нет политиков, которые не обещали бы провести судебную реформу. Правда, обещаниями пока все в основном и ограничивается.

На практике же суды остаются неиссякаемым источником скандалов, в том числе международных. Далеко уходить не нужно, чего стоить только недавнее решение о домашнем аресте подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

Меньше, чем судебной системе, согласно соцопросам, украинцы доверяют только российским СМИ. И это лучшая характеристика состояния судопроизводства в стране.

Печерский суд и ОАСК (Киевский окружной админсуд, в котором оспариваются правительственные решения) — уже стали героями мемов и анекдотов.

Судебную систему винят в кошмарном инвестиционном климате, пока она находится в состоянии, по сути, бесконечной реформы.

Сами себя не реформируют

После Революции достоинства казалось, что сдвиги необратимы. В стране запустили масштабный процесс переаттестации судей, вот только по его результатам уволили лишь около 1% людей в мантиях. То есть фактически переаттестация полностью провалилась.

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Главы судов времен президентства Януковича сохранили свои должности. Наиболее одиозные судьи, вроде представителей Окружного админсуда Киева, и вовсе игнорировали какие-либо квалификационные оценивания. Опять все нужно было начинать сначала.

Многие эксперты считают, что обновление судебной системы не произошло из-за того, что провести его доверили старым судебным кадрам. Естественно, они не собирались рубить сук, на котором комфортно сидели.

В Украине есть два органа судебного самоуправления, которые отвечают за качество и доброчестность судей и формируют кадровый состав судебных органов страны.

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) проводит отбор судей, конкурсы на все судебные должности и квалификационное оценивание служителей Фемиды.

Высший совет правосудия (ВСП) отвечает за назначение и увольнение судей. Именно ВСП вносит представление президенту на назначение судей, а также рассматривает дисциплинарные производства против судей, принимает окончательные решения по их наказанию, переводу или отстранению от должности.

— Тот, кто контролирует ВСП, контролирует каждого судью. Годами Совет обслуживал только интересы политиков и крупного капитала: систематически преследовал независимых судей и, наоборот, оставлял нечестных на должностях, — отмечает глава правления фундации DEJURE Михаил Жернаков.

Выход из ситуации как украинские, так и зарубежные специалисты видят всего один: перезагрузка двух этих органов — ВККС и ВСП.

И главное — новые принципы их формирования. По старым правилам, например, половину членов ВККС избирают сами судьи на своем съезде.

— Конечно, потом членам ВККС неудобно увольнять на переаттестации своих коллег, которым они обязаны должностью, — поясняет Жернаков.

С ВСП ситуация еще печальнее. Совет правосудия отказался увольнять судей, которые во время Революции достоинства запрещали мирные собрания и преследовали активистов.

ВСП единогласно вступился за главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и его шестерых коллег, которых НАБУ подозревает в создании преступной организации и попытках захватить государственную власть.

Членов ВСП никто не проверяет на доброчестность.

Доходит до смешного: член Совета Лариса Иванова всю жизнь работает в судебных органах, но при этом владеет пятью квартирами, четырьмя земельными участками и домом в Киеве.

В ответ на вопрос о происхождении средств на такое имущество Иванова говорит, что собирала клубнику в Германии и была кочегаркой.

— Члены Высшего совета правосудия несут полную ответственность за то ужасное состояние, в котором оказалась судебная система сейчас. Неудивительно, что реформа ВСП оказалась в центре судебной реформы — сколько можно надеяться на честных судей от нечестных членов ВСП, — констатирует эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

Перед президентскими и парламентскими выборами активисты предлагали всем политическим силам взять на себя обязательства по перезапуску ВККС и ВСП после прихода к власти.

Владимир Зеленский полную перезагрузку органов судебного самоуправления записал даже в свою предвыборную программу и программу своей партии Слуга народа. Но реализовать это обещание оказалось не так просто, даже в условиях существования собственного монобольшинства в Верховной Раде.

Турборежим не прошел

Хотя начиналось все достаточно бодро: в рамках турборежима осенью 2019 года Рада приняла первый законопроект, инициированный Зеленским в рамках судебной реформы, О деятельности судейского управления.

Как и обещал во время выборов, новоиспеченный президент предложил полностью перезагрузить ВККС, но об обновлении ВСП в законопроекте не было и слова.

— Оправданием отсутствия в законопроекте №1008 какого-либо упоминания об обновлении ВСП, было объяснение, что для этого нужны изменения в Конституцию, а это долгий процесс. Однако в первую неделю работы нового созыва парламента глава государства подал восемь проектов изменений в Конституцию, ни один из которых не касался ВСП, — удивляется юрист Степан Берко.

Правда, при этом Зеленский предложил создать при Высшем совете правосудия специальную Этическую комиссию, которая должна была бы проверить членов ВСП на доброчестность. А в состав этой комиссии должны были войти три представителя ВСП и три представителя международных экспертов.

Кроме того, международные эксперты должны были присутствовать и в конкурсной комиссии по отбору нового состава ВККС.

Но воплотить в жизнь прописанное в законе не удалось.

Все, что успели, — это распустить ВККС, конкурсную комиссию по отбору новых членов органа так и не создали, Этическая комиссия при ВСП тоже не заработала.

— Внедрить новый этап реформы по закону доверили тому же ВСП, который провалил реформу в предыдущие годы. Именно этот состав ВСП должен был создать Конкурсную комиссию для отбора новых членов ВККС и Этическую комиссию для очистки самого же ВСП. Как результат, ВСП успешно провалил формирование комиссий и обвиняет в этом всех, кроме себя, — отмечает Жернаков.

Но вскоре уже и спорить было не о чем. В марте 2020 года Конституционный суд и вовсе признал неконституционной судебную реформу Зеленского.

Среди прочего, отменены были и положения о создании Комиссии по этике и добропорядочности при Высшем совете правосудия и новый порядок формирования ВККС.

Законодательное блуждание

После этого в судебной реформе фактически наступила пауза длиною в год — с весны-2020 по весну-2021.

Президент подавал новые законопроекты о порядке формирования ВККС и полномочиях ВСП, их отправляли на анализ в Венецианскую комиссию.

Законопроекты обсуждали эксперты, но их не голосовали в Раде. Хотя глобально загвоздка на пути судебной реформы состоит в том, чтобы внятно обозначить роль международных экспертов при формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей и проверки добропорядочности ВСП.

Отечественная судебная система боится международных экспертов как огня и готова вставлять любые палки в колеса реформе, которая предусматривает участие незаангажированных людей извне системы в отборе судей.

Все из-за того, что есть показательный пример — Высший антикоррупционный суд. В его создании участвовали международные эксперты, делегированные нашими западными партнерами, которые оказывали поддержку антикоррупционной реформе.

В итоге в ВАКС не прошел ни один судья, по которому были вопросы о добропорядочности, происхождении имущества, связях и так далее.

Теперь ВАКС — это полноценная, независимая институция, и допустить еще такие подобные прецеденты для старых судебных кланов политической смерти подобно.

Из-за этого при любом упоминании о ведущей роли международных экспертов в формировании органов судебного самоуправления в Украине сразу же вспыхивают бурные споры о нарушении Конституции, внешнем управлении, суверенитете еtc.

Хотя Европа знает совсем противоположные примеры.

В феврале 2021 года Европейский суд по правам человека в деле Джоджай против Албании не нашел нарушений в официальном привлечении независимых международных экспертов к проверке добродетели действующих албанских судей.

Суд подчеркнул, что острая социальная потребность в борьбе с коррупцией оправдывает чрезвычайные меры в судебной системе. Но что украинским судьям ЕСПЧ, когда на кону их монополия на справедливость.

Перезагрузка ВСП и ВККС уже стала настолько очевидно важной, ключевой задачей, что реформу ВСП уже определил МВФ в качестве структурного маяка (жесткого условия) для получения очередного транша от Фонда.

Нет реформы — нет и транша. Это мы, собственно, и наблюдаем сейчас.

— Судебная система — это препятствие номер один для иностранных инвесторов в Украине. Потому что могут быть разные налоговые системы, их можно изучить, к ним можно подстроиться, но каждый потенциальный инвестор должен быть уверен, что, если, не дай Бог, что-то пойдет не так, он добьется справедливости, — прямо говорит глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

Он добавил, что сегодня Украина не дает уверенности в таком исходе.

Поэтому Зеленскому и приходится вносить все новые и новые законодательные инициативы и рассказывать о важности реформ: Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта институция является слишком коррумпированной и слишком шаткой. Мы должны это изменить.

В Украине уже даже стратегию судебной реформы разработала специальная комиссия.

Озаботился вопросом и Исполнительный комитет реформ во главе с Михаилом Саакашвили. У него, правда, собственные пути решения проблемы.

Саакашвили вообще предлагает ликвидировать Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей Украины, Государственную судебную администрацию, а вместо них создать единый орган судебного контроля.

Даже у оппозиции менее радикальные предложения.

— Всем бывшим членам Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета юстиции и Высшего совета правосудия будет запрещено участвовать в новых конкурсах. Это обеспечит приход чистых профессионалов, — презентует реформаторские инициативы от Голоса нардеп Ярослав Юрчишин.

Банковая пока к таким радикальным шагам явно не готова. И надеется пропетлять, сохранив и отношения с нынешней судейской элитой и одновременно показав Западу уверенную поступь реформ.

Для начала решено просто запустить работу ВККС, которую уже полтора года, как расформировали, а новую не создали, из-за чего процесс отбора новых судей в стране вообще остановлен.

Другой путь

Хотя есть и альтернатива обновлению органов судебного самоуправления.

Если переломить сопротивление ВСП не удастся, то судебная реформа в 2021 году может повернуть в другую сторону — к созданию специальных судов.

Тем более что позитивный пример уже есть — это все тот же Высший антикоррупционный суд. Активно продвигает идею спецсудов, например, глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Он уже обсуждает с МВФ создание специализированного финансового суда для защиты прав кредиторов. Аргументов в пользу такого пути хватает: просто зашкаливает количество кейсов, когда банки не могут вернуть свое, а точнее — выданные в виде кредитов средства вкладчиков.

— У нас кредитный портфель банковской системы — около триллиона гривен. Мне кажется, что такая сумма стоит того, чтобы ее защищать. Что мы можем сделать? Сегодня в обсуждении две идеи: создавать или отдельную судебную институцию для защиты прав кредитора, или отдельную судебную палату, — предлагает Шевченко.

Обжалование кредитных договоров — это отдельный вид судебных дел. Особенно любят такие дела бывшие собственники обанкротившихся банков.

Так они пытаются не возвращать государству выделенные кредиты рефинансирования, которые часто выводились из этих учреждений.

Часть решений украинских судов по делам о возвращении кредитов с трудом поддаются логике и противоречат банковскому законодательству, нанося существенные убытки государству.

Например, в деле ПриватБанка семья Суркис через суд добилась взыскания с государственного банка $200 млн. Позже выплату этой суммы заблокировали.

Логика в том, что создание отдельного специального финансового суда могло бы снизить риски для банков.

Активно поддерживает историю со спецсудами и министр юстиции Денис Малюська, который говорит об этом уже несколько лет.

— На самом деле ничего революционного в этой идее нет. Это создание нового Международного коммерческого арбитража с нуля, который позволит работу по открытым спискам судей, то есть, чтобы туда могли быть приглашены иностранные судьи, судьи, которые заранее не включены в список судей, — рассказывал министр юстиции Малюська весной 2020 года.

Малюська добавляет, что для того чтобы языком судопроизводства был английский нужно чтобы, это разрешалось. Но он не может сказать, что это единственная ключевая идея, чтобы возобновить доверие инвесторов к украинским судам. Необходимо построение целой альтернативы государственным судам

Кстати, в мире многие страны берут на вооружение британскую судебную систему и создают отдельные суды или арбитражи, работающие по англосаксонскому праву.

В частности, по этому пути пошли ОАЭ, Сингапур и даже Казахстан. На службу в Коммерческий суд Казахстана пригласили британских судей, а в Конституции страны прописали, что на территории финансового центра Нур-Султана действует британское право.

Но такие предложения в Украине приведут к настоящей PR-войне, даже похлеще земельной реформы. Тут уже о продаже страны закричат хором.

Скандалы продолжаются

А пока британское судопроизводство для Украины остается только в мечтах, им пользуются разве что самые богатые украинцы, решающие свои споры там, где не берут. Ну, а в старых отечественных судах продолжаются скандалы.

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НАБУ взяло на взятке, предназначавшейся якобы одному из судей ОАСК, родного брата главы этого суда Павла Вовка. Раскрыли правоохранители и конспиративную квартиру судей с кешем в $5 млн.

Но благодаря ВСП все фигуранты дела НАБУ продолжают вершить правосудие. Почему? Согласно аудиозаписям, которые опубликовали в Бюро, некоторые члены ВСП якобы обсуждали с судьями ОАСК дисциплинарные дела и получали указания на решения, которые должен принять Высший совет правосудия.

Дошло до того, что ВСП даже вынес дисциплинарное предупреждение судье Антикоррупционного суда, который слушает дело против Вовка и не хочет его закрывать.

Зеленский предложил вообще ликвидировать ОАСК, но депутаты не спешат рассматривать соответствующий законопроект. Ждут вывода от ВСП. Интересно, каким же он будет?

Зато если подозреваемых в коррупции коллег судебная система страны защищает, то ветеранов войны, волонтеров и активистов — нет.

Националиста Сергея Стерненко в СИЗО отправил судья Виктор Попревич, который до войны на Донбассе возле своего дома в Донецке размещал бюсты Ленина и Сталина и прославился рядом спорных решений.

В 2019 году Общественный совет добропорядочности признал его несоответствующим критериям профессиональной этики, но продолжать судить ему это не мешает.

Или еще один пример — полтора года суд держал в СИЗО музыканта Андрея Антоненко (Риффмайстер), обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Нельзя забывать и о выкрутасах Конституционного суда, с которым Банковая вошла в клинч после отстранения президентом с должности главы КС Александра Тупицкого. И это только самые резонансные судебные скандалы.

А многие украинцы годами не могут дождаться рассмотрения своих дел из-за затягивания рассмотрения и нарушения всех возможных сроков — судей стране не хватает, а новых не назначает, полтора года ВККС не работает, помните.

На этом фоне предложения власти о суде в смартфоне выглядят как несмешная шутка.