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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Збільшення видатків на діяльність судів – Зеленський підписав закон

володимир зеленський

Видатки на діяльність судів буде збільшено на 742 млн грн за рахунок зменшення витрат на участь національних збірних у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх. Володимир Зеленський підписав відповідні зміни до закону про бюджет на 2021 рік №1558-ІХ, ухвалений парламентом 17 червня.

Йдеться про збільшення видатків Державній судовій адміністрації України за програмою Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя на 742 млн грн.

Цей документ дозволить врегулювати питання оплати праці співробітників апаратів судів, оскільки заявлене на 2021 рік забезпечення системи правосуддя складає лише 38,4% від потреби.

Цих коштів не вистачає на зарплати навіть у межах обов’язкових мінімальних виплат.

Водночас закон вирішує проблему лише частково.

Він набуває чинності на наступний день після опублікування.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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