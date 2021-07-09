Збільшення видатків на діяльність судів – Зеленський підписав закон

Видатки на діяльність судів буде збільшено на 742 млн грн за рахунок зменшення витрат на участь національних збірних у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх. Володимир Зеленський підписав відповідні зміни до закону про бюджет на 2021 рік №1558-ІХ, ухвалений парламентом 17 червня.

Йдеться про збільшення видатків Державній судовій адміністрації України за програмою Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя на 742 млн грн.

Цей документ дозволить врегулювати питання оплати праці співробітників апаратів судів, оскільки заявлене на 2021 рік забезпечення системи правосуддя складає лише 38,4% від потреби.

Цих коштів не вистачає на зарплати навіть у межах обов’язкових мінімальних виплат.

Водночас закон вирішує проблему лише частково.

Він набуває чинності на наступний день після опублікування.