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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В центре Киева появилась общая дорога для велосипедов и мотоциклов

В центре Киева появилась общая дорога для велосипедов и мотоциклов

Киев стал первым городом в Украине, в котором появились участок и разметка общего дорожного движения велосипедов и моторизованного транспорта.

Участок соединит будущую велосипедную дорожку на улице Ивана Франко и уже имеющуюся велополосу на улице Леонтовича в столице.

Сейчас на улице Франко продолжается капитальный ремонт — коммунальщики заменяют инженерные сети и обустраивают трассу новым асфальтовым покрытием.

Разметка вступит в силу с 1 августа 2021 года. Стоит отметить, что на участках совместного движения можно ездить с ограниченной скоростью — до 20 км/ч.

По данным Киевского городского совета, такая скорость — более безопасна для людей, которые любят кататься на велосипеде.

Пресс-служба КГГА отметила, что Киев также намерен ограничить скорость до 20-30 км/ч на жилых улицах, имеющих незначительную интенсивность транспорта. В частности, речь идет о жилом районе Отрадный, а также о дороге на Печерске возле станции метро Арсенальная и Старокиевской Горе.

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Источник: Киевсовет

Фото: Pexels

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