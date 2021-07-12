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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У центрі Києва з’явилася спільна дорога для велосипедів та мотоциклів

У центрі Києва з’явилася спільна дорога для велосипедів та мотоциклів

Київ став першим містом в Україні, в якому з’явилися ділянка та розмітка спільного дорожнього руху велосипедів та моторизованого транспорту.

Ділянка з’єднає майбутню велосипедну доріжку на вулиці Івана Франка та вже наявну велосмугу на вулиці Леонтовича у столиці.

Наразі на вулиці Франка ще триває капітальний ремонт – комунальники замінюють інженерні мережі та облаштують трасу новим асфальтовим покриттям.

Розмітка набуде чинності з 1 серпня 2021 року. Варто зазначити, що на ділянках спільного руху можна їздити з обмеженою швидкістю – до 20 км/год.

За даними Київської міської ради, така швидкість – більш безпечна для людей, які люблять кататися на велосипеді.

Пресс-служба КМДА зазначила, що Київ також має намір обмежити швидкість до 20-30 км/год на житлових вулицях, що мають незначну інтенсивність транспорту. Зокрема, йдеться про житловий район Відрадний, а також про дорогу на Печерську поблизу станції метро Арсенальна та Старокиївській Горі.

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Джерело: Київрада

Фото: Pexels

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