Тарифи на опалення встановлюватиме місцева влада: чого чекати українцям

Тарифи на опалення 2021 в Україні встановлюватиме місцева влада. Відповідне рішення ухвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Відтепер місцевій владі підпорядковуватимуться всі теплові підприємства, крім ТЕЦ, теплоелектроцентралей та атомних електростанцій. На місцях не лише встановлюватимуть тариф на опалення в Україні, а ще й затверджуватимуть плани розвитку для теплопостачальників, а ті зі свого боку звітуватимуть перед місцевою владою.

Відповідне рішення регулятор називає системним, оскільки є позиція і уряду, і прохання Асоціації міст України, і місцевих органів влади.

Також у Нацкомісії запевняють, що кардинально на тарифи на опалення 2021 це не вплине, оскільки визначальним фактором у цьому питанні є ціна на паливо.

Крім того, це рішення піде на користь споживачам, оскільки дозволить наблизити формування тарифів та інвестиційних програм до громад, котрі можуть контролювати процес та вирішувати, яким чином у місті формувати розвиток теплопостачання, де і яке паливо купувати.

Чого чекати українцям

Через те, що з 20 травня 2021 року припиняється обов’язок НАК Нафтогаз постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати, очікується підвищення тарифів на централізоване опалення та водопостачання.

За словами експерта у сфері житлово-комунальних послуг, засновниці громадської організації УПС! Життя в моєму місті, голови організації Кирилівський Гай Кристини Ненно, Нафтогаз уже встановив неприйнятні умови.

Серед них ціна вище 9 грн за 1 куб. м газу, авансова оплата, подобове замовлення обсягів газу, надмірні штрафні санкції навіть за дрібне відхилення від умов компанії.

– Це призведе до стрімкого зростання тарифів в межах 30-70%, залежно від регіону, для населення та неплатежів за комунальні послуги. Також це може спричинити додаткові закупівлі природного газу для установ соціальної інфраструктури з видатків бюджетів територіальних громад, або ж місцевій владі доведеться шукати шляхи дотацій комунальних підприємств, щоб не зірвати опалювальний сезон, – вважає Кристина Ненно.

Іншими словами, на думку експерта, всі комунальні підприємства будуть компенсовуватись за рахунок платників податків, які сплачують кошти до місцевого бюджету.

Крім того, Кристина Ненно пояснює, що встановлення тарифів на комунальні послуги є одним з ключових повноважень органів місцевого самоврядування. Коли НКРЕКП не могла затвердити тарифи, споживачам це було на користь. Тоді ціна на газ зростала, а на опалення – ні.

Через неможливість її належним чином затвердити, ми мали тариф менший, ніж той, яким би він був, якщо б його затвердили своєчасно.

Тепер держава самоусувається від регулювань ціноутворення і органам місцевого самоврядування потрібно частину видатків своїх бюджетів спрямовувати на компенсацію цієї різниці в тарифах для комунальних підприємств.

Оскільки більшість підприємств теплопостачання перебувають у комунальній власності, то від них буде і залежати тариф для населення.

– Різні теплокомуненерго закуповують газ у різних постачальників за різними цінами. Можливо, що підприємства теплопостачання виберуть найдешевшого постачальника, але за рахунок вартості транспортування газу вийдуть на однаковий рівень або навіть дорожчий закупівлі газу, – пояснює Кристина Ненно.

Експерт застерігає: остаточний кінець покладання спеціальних обов’язків на закупівлю блакитного палива створюватиме певну диспропорцію між цінами на ЖКГ у різних регіонах. Тому, наприклад, якщо якісь міста не зможуть вчасно почати опалювальний сезон, то є ймовірність того, що почнуться соціальні протести проти органів місцевої влади, а не центральної.

Виходить, що політична воля виявилася такою, що всі проблеми, які утворилися через постачання газу на підприємства теплокомуненерго, центральна влада перекинула на місця.

Крім того, Кристина Ненно звертає увагу на те, що населення не мало впливу на НКРЕКП, але має його на депутатів місцевої влади. Оскільки ми їх обираємо, то у них ми й повинні запитувати про реальну вартість тарифів, особливо порівняно з іншими містами.

Тому, на думку експерта, скасування ПСО стане хорошим стимулом для влади будувати ефективну роботу. Адже часто недобросовісні теплокомуненерго посилювали боргову яму, посилаючись на брак коштів. Тепер варіанту взяти паливо і не платити за нього вже не буде.