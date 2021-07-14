Во вторник, 13 июля, в результате вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский военный Андрей Беляев. 38-летний защитник был родом из Никополя.

Об этом сообщили в Никопольском объединенном городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

— Вчера вечером в зоне проведения операции Объединенных сил в районе Причепиловка Новоайдарского района Луганской области погиб наш земляк, никопольчанин Беляев Андрей Левонтийович, — говорится в сообщении.

Бойца убили во время артиллерийского обстрела со 122 мм и 152 мм калибра позиций 57 отдельной мотопехотной бригады.

В то же время побратим Андрея, журналист Александр Махов сообщил, что боец погиб сразу на месте, когда его подразделение попало под плотный обстрел.

— Опытный воин. Сам первым шел вперед, первым стрелял, брал на себя ответственность. Был примером для меня на войне, — написал Махов.

17 июля погибшему защитнику должно было исполниться 39 лет. У него осталось трое детей.

О времени и месте прощания сообщат позже.

Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки оккупанты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский воин погиб, еще шестеро получили ранения, а один боец ​​- травмирован.

Фото: armyinform

Источник: Никопольский ОМТЦК и СП