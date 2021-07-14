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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

На Донбасі поранено двох бійців, один із них у тяжкому стані

Донбас ООС ЗСУ

Від початку доби 14 липня російські найманці 10 разів порушили режим тиші в зоні ООС. Внаслідок обстрілів поранено двох українських бійців, за життя одного з них борються лікарі.

Військовим надали медичну допомогу та транспортували до лікувального закладу.

– Стан одного пораненого – задовільний, іншого – тяжкий, – уточнили у штабі ООС.

Окупанти сьогодні двічі обстрілювали українські позиції неподалік Луганського з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Пісків ворог застосовував автоматичні станкові гранатометів, в районі Новогригорівки – артилерію калібру 122 мм і 120-ті міномети, неподалік Світлодарська – міномети 82-го калібру.

Неспокійно було також поблизу Водяного, Донецька, Красногорівки, Новоолександрівки та Старогнатівки.

На всі обстріли бойовиків українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

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Фото: Штаб ООС

Джерело: Штаб ООС

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