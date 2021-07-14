На Донбасі поранено двох бійців, один із них у тяжкому стані

Від початку доби 14 липня російські найманці 10 разів порушили режим тиші в зоні ООС. Внаслідок обстрілів поранено двох українських бійців, за життя одного з них борються лікарі.

Військовим надали медичну допомогу та транспортували до лікувального закладу.

– Стан одного пораненого – задовільний, іншого – тяжкий, – уточнили у штабі ООС.

Окупанти сьогодні двічі обстрілювали українські позиції неподалік Луганського з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Пісків ворог застосовував автоматичні станкові гранатометів, в районі Новогригорівки – артилерію калібру 122 мм і 120-ті міномети, неподалік Світлодарська – міномети 82-го калібру.

Неспокійно було також поблизу Водяного, Донецька, Красногорівки, Новоолександрівки та Старогнатівки.

На всі обстріли бойовиків українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

Фото: Штаб ООС