Обслуживание людей с инвалидностью вне очереди — Рада утвердила закон

Взрослые и дети с инвалидностью, а также лица, сопровождающие их, теперь имеют право внеочередного обслуживания в любых кассах, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги.

341 нардеп проголосовал за принятие во втором чтении законопроекта №4113, предусматривающего введение дополнительных льгот для людей с инвалидностью.

Согласно закону, лица с инвалидностью, следующих на лечение, лица с инвалидностью первой группы и дети с инвалидностью имеют приоритетное право при прохождении контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины, контрольных пунктах въезда-выезда на временно оккупированные территории.

Это касается и лиц, сопровождающих людей с инвалидностью первой группы, или детей-инвалидов (не более одного).