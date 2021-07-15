Обслуговування людей з інвалідністю позачергово – Рада затвердила закон

Дорослі та діти з інвалідністю, а також особи, які їх супроводжують, тепер мають право позачергового обслуговування у будь-яких касах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги.

341 нардеп проголосував за ухвалення у другому читанні законопроекту №4113, який передбачає запровадження додаткових пільг для людей з інвалідністю.

Згідно з законом, особи з інвалідністю, які прямують на лікування, особи з інвалідністю першої групи та діти з інвалідністю мають право на пріоритет під час проходження контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду на тимчасово окуповані території.

Це стосується і осіб, які супроводжують людей з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного).