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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Под смех нардепов: Рада переименовала село Голобородька

село в україні

Село Голобородька Лубенского района Полтавской области переименовали в Новоселовку. За соответствующее постановление №5570 проголосовали 320 народных депутатов.

Переименовали населенный пункт нардепы со смехом. Вероятно, такую ​​реакцию вызвало то, что такая же фамилия была у главного героя украинского комедийного политического телесериала Слуга народа.

Его сюжет заключался в том, что президентом Украины избрали учителя истории Василия Голобородько, роль которого исполнял тогда еще актер и комик, а сейчас действующий глава государства Владимир Зеленский.

Также Верховная Рада ІХ созыва проголосовала за переименование села Кийданцы Коломыйского района Ивано-Франковской области в село Киданч. Постановление №5082 поддержали 324 народных депутата.

1 июля нардепы также переименовали село Новгородское Бахмутского района Донецкой области. Населенному пункту вернули его историческое название — Нью-Йорк. Переименование Новгородского инициировали его жители. Их здесь проживает около 12 тыс.

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