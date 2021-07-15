Під сміх нардепів: Рада перейменувала село Голобородька

Село Голобородька Лубенського району Полтавської області перейменували на Новоселівку. За відповідну постанову №5570 проголосували 320 народних депутатів.

Перейменували населений пункт нардепи зі сміхом. Ймовірно, таку реакцію спричинило те, що таке саме прізвище мав головний герой українського комедійного політичного телесеріалу Слуга народу.

Його сюжет полягав у тому, що президентом України обрали вчителя історії Василя Голобородька, роль якого виконував тоді ще актор і комік, а зараз чинний глава держави Володимир Зеленський.

Також Верховна Рада ІХ скликання проголосувала за перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області на село Кіданч. Постанову №5082 підтримали 324 народних депутати.

1 липня нардепи також перейменували село Новгородське Бахмутського району Донецької області. Населеному пункту повернули його історичну назву – Нью-Йорк. Перейменування Новгородського ініціювали його жителі. Їх тут проживає близько 12 тис.