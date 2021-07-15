Когда из Украины наконец уйдет жара — синоптик назвала ДАТУ

Синоптик Наталка Диденко рассказала, что изнуряющая жара в Украине пойдет на спад во вторник, 20 июля.

— Потому что именно во вторник, 20-го июля, к нам начнет заходить свежий воздух, а жара будет отползать на задних лапах. Только еще немного задержится на Востоке и Юге, — прогнозирует Диденко.

До 20 июля высокая температура будет держаться, 16 июля она составит от +30 до +35, а иногда будет доходить до +37.

По данным синоптика, осадки возможны локально, в западных и северных регионах, а также в Винницкой и Харьковской областях.

— Хотя сухой воздух еще доминирует благодаря антициклону, однако он, антициклон, стареет, постепенно разрушается, — рассказала синоптик.

Антициклон атакуют линии восхождения, которые постепенно размывают высокое давление и развеивают стойкую сухость.

Жаркий антициклон разрушается — синоптик назвала дату похолодания / 2 фотографии

Жаркими в Украине будут и ближайшие выходные. Температура в некоторых регионах составит более +37, а на западе пройдут дожди.

Чтобы лучше подготовиться к таким неожиданностям, смотрите прогноз погоды на выходные от Фактов ICTV.

Источник: Наталка Диденко