Коли з України нарешті піде спека – синоптик назвала ДАТУ

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що виснажлива спека в Україні піде на спад у вівторок, 20 липня.

– Бо саме у вівторок, 20-го липня, до нас почне заходити свіжіше повітря, а спека відповзатиме на задніх лапах. Лише ще трохи затримається на Сході та Півдні, – прогнозує Діденко.

До 20 липня висока температура триматиметься, 16 липня вона становитиме від +30 до +35, а подекуди доходитиме до +37.

За даними синоптика, опади можливі локально, у західних та північних регіонах, а також у Вінницькій та Харківській областях.

– Хоча сухе повітря ще домінує завдяки антициклону, проте він, антициклон, старіє, поступово руйнується, – розповіла синоптик.

Антициклон атакують лінії сходження, які поступово розмивають високий тиск та розвіюють стійку сухість.

Спекотний антициклон руйнується – синоптик назвала дату похолодання / 2 фотографии

Спекотними в Україні будуть і найближчі вихідні. Температура у деяких регіонах становитиме понад +37, а на заході пройдуть дощі.

Щоб краще підготуватись до таких несподіванок, дивіться прогноз погоди на вихідні від Фактів ICTV.

Джерело: Наталка Діденко