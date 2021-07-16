Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк: повреждены здания

Оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк: повреждены здания

Российские оккупанты совершили обстрел поселка городского типа Нью-Йорк, расположенного в Донецкой области.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в социальной сети Facebook.

Российские оккупанты обстреляли пгт Нью-Йорк в Донецкой области

По его словам, таким образом оккупанты в который раз доказали, что жизнь мирных граждан для них ничего не стоит.

Сейчас нет никакой информации о пострадавших или погибших людях. Из-за обстрела повреждены несколько зданий, в частности, крыши здания и гаража.

Российские оккупанты обстреляли пгт Нью-Йорк в Донецкой области Российские оккупанты обстреляли пгт Нью-Йорк в Донецкой области

По предварительным данным, правоохранители квалифицировали это событие по статье 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Российские оккупанты обстреляли пгт Нью-Йорк в Донецкой области Российские оккупанты обстреляли пгт Нью-Йорк в Донецкой области

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы, если такие действия сопряжены с умышленным убийством. Сейчас правоохранители выясняют детали происшествия.

Читайте
На Донбассе погиб 19-летний танкист с Днепропетровщины

Фото: Павел Кириленко

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка