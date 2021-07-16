Российские оккупанты обстреляли пгт Нью-Йорк в Донецкой области

Российские оккупанты совершили обстрел поселка городского типа Нью-Йорк, расположенного в Донецкой области.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, таким образом оккупанты в который раз доказали, что жизнь мирных граждан для них ничего не стоит.

Сейчас нет никакой информации о пострадавших или погибших людях. Из-за обстрела повреждены несколько зданий, в частности, крыши здания и гаража.

По предварительным данным, правоохранители квалифицировали это событие по статье 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы, если такие действия сопряжены с умышленным убийством. Сейчас правоохранители выясняют детали происшествия.

Фото: Павел Кириленко