Російські окупанти обстріляли смт Нью-Йорк у Донецькій області (ВІДЕО)

Російські окупанти здійснили обстріл селища міського типу Нью-Йорк, розташованого у Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, таким чином окупанти вкотре довели, що життя мирних громадян для них нічого не варте.

Наразі немає жодної інформації про постраждалих чи загиблих людей. Через обстріл пошкоджено декілька будівель, зокрема, дахи будинку та гаража.

За попередніми даними, правоохоронці кваліфікували цю подію за статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі, якщо такі дії поєднані з навмисним вбивством. Наразі правоохоронці з’ясовують деталі події.

Фото: Павло Кириленко