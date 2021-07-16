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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Окупанти обстріляли селище Нью-Йорк: пошкоджено будівлі

Окупанти обстріляли селище Нью-Йорк: пошкоджено будівлі

Російські окупанти здійснили обстріл селища міського типу Нью-Йорк, розташованого у Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Російські окупанти обстріляли смт Нью-Йорк у Донецькій області (ВІДЕО)

За його словами, таким чином окупанти вкотре довели, що життя мирних громадян для них нічого не варте.

Наразі немає жодної інформації про постраждалих чи загиблих людей. Через обстріл пошкоджено декілька будівель, зокрема, дахи будинку та гаража.

Російські окупанти обстріляли смт Нью-Йорк у Донецькій області (ВІДЕО) Російські окупанти обстріляли смт Нью-Йорк у Донецькій області (ВІДЕО)

За попередніми даними, правоохоронці кваліфікували цю подію за статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Російські окупанти обстріляли смт Нью-Йорк у Донецькій області (ВІДЕО) Російські окупанти обстріляли смт Нью-Йорк у Донецькій області (ВІДЕО)

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі, якщо такі дії поєднані з навмисним вбивством. Наразі правоохоронці з’ясовують деталі події.

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Фото: Павло Кириленко

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