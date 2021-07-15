На Донбассе погиб 19-летний танкист с Днепропетровщины

В среду, 14 июля на Донбассе погиб танкист с Днепропетровщины Александр Юрков. Его не стало в возрасте 19 лет.

О трагедии сообщили в Софийском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Днепропетровской области

Парень 2002 года рождения был жителем села Криничоватое Софиевского района.

Солдат погиб вчера в районе проведения операции Объединенных сил.

Он был наводчиком танкового взвода танковой роты танкового батальона воинской части А1302.

Сутки на Донбассе

Вчера оккупанты 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе. В частности, возле Луганского и Золотого.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

Также за сутки ОБСЕ зафиксировала на востоке Украины почти 500 нарушений режима тишины со стороны боевиков.

Источник: Софиевский РТЦК и СП Днепропетровской области