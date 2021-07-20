В Украине по состоянию на 20 июля из-за непогоды без света остаются 75 населенных пунктов. Больше всего — в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

— В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 75 населенных пунктов в четырех областях (Киевская — 38, Сумская — 27 Черниговская — шесть и Житомирская — четыре), — сообщили в ведомстве.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отметим, вчера на Киев обрушилась непогода. Около 12.00 город начало буквально заливать водой, в результате чего многие улицы были затоплены, а движение транспорта временно перекрывали.