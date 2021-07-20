В Україні станом на 20 липня через негоду без світла залишаються 75 населених пунктів. Найбільше – в Київській області.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

– У результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 75 населених пунктів у чотирьох областях (Київська – 38, Сумська – 27 Чернігівська – шість і Житомирська – чотири), – повідомили у відомстві.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зазначимо, вчора по Києву вдарила негода. Близько 12.00 місто почало буквально заливати водою, в результаті чого багато вулиць були затоплені, а рух транспорту тимчасово перекривали.