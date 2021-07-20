Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

В Україні через негоду без світла залишаються 75 населених пунктів

свічка, відключення електроенергії

В Україні станом на 20 липня через негоду без світла залишаються 75 населених пунктів. Найбільше – в Київській області.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій. 

– У результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 75 населених пунктів у чотирьох областях (Київська – 38, Сумська – 27 Чернігівська – шість і Житомирська – чотири), – повідомили у відомстві.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. 

Зазначимо, вчора по Києву вдарила негода. Близько 12.00 місто почало буквально заливати водою, в результаті чого багато вулиць були затоплені, а рух транспорту тимчасово перекривали.

Читайте
Негода на Закарпатті: повінь затопила 100 будинків та знищила 10 машин

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка