Непогода на Закарпатье: наводнение затопило 100 домов и уничтожило 10 машин

На Закарпатье на Раховщине ликвидируют последствия непогоды, к этому привлекли даже нацгвардейцев. Полсотни военных прибыли в пострадавшие села вчера вечером.

Сегодня вместе со спасателями они будут расчищать дороги и дворы. Во время наводнения были повреждены три трансформатора — сейчас электроснабжение частично восстановлено.

Мобильные группы составляют акты повреждений у местных жителей и оценивают ущерб. Масштабы разрушений оцениваются как значительные.

Непогода повредила критическую инфраструктуру, линии электропередач, путепроводы, разрушила берегоукрепления и частично основную дорогу, которая соединяет населенные пункты.

В субботу, 10 июля, вечером над Раховским районом за считанные часы выпало почти 40 процентов месячной нормы дождя. Вода в реках и ручьях резко поднялась.

В четырех селах подтопило около 100 домов, еще вдвое больше дворов — вода уничтожила не менее 10 машин. Такого масштабного стихийного бедствия до сих пор местные даже не помнят.

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