Для працівників із тіньової зайнятості готують закон про стаж до пенсій

У Мінсоцполітики працюють над законопроектом про трудовий стаж, який дасть змогу долучити до системи соціального страхування людей із тіньової зайнятості. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

На такий крок пішли через те, що наразі в Україні більше поширена неповна та неформальна зайнятість. А це позбавляє велику кількість людей можливості вийти на пенсію у встановленому віці.

– За нашими експертними підрахунками, півмільйона людей не матимуть тих необхідних 1-5 років стажу, які дають їм право піти на пенсію у встановленому віці. Тому ми напрацювали відповідний законопроект і відправили його на експертизу у Міжнародну організацію праці, – зазначила вона.

Напередодні Марина Лазебна також назвала три проблеми запуску накопичувальної пенсійної системи. Зокрема, однією з них є те, що тривалий час в Україні не було інституційного регулятора, який би мав ресурси та фахівців для регулювання системи пенсійних накопичень.

Тому, на думку міністра, для запровадження цієї ініціативи потрібно буде щонайменше 1,5 роки для підготовки.