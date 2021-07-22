Погода в Украине в пятницу, 23 июля, будет солнечной почти во всех регионах, ожидается потепление. Столбики термометров покажут до +28 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, на западе страны ожидается от +23 до +25 градусов в дневное время, а ночью будет от +11 до +14 градусов. Также возможны дожди в Черновицкой и Закарпатской областях.

В центральных и северных областях воздух прогреется от +24 до +27 тепла днем, а ночью будет в пределах +13 градусов.

На юго-востоке Украины будет теплее, чем в других регионах. Днем столбики термометров покажут от +25 до +28 тепла, ночью от +12 до +17 градусов.

В Киеве днем будет от +25 до +27 градусов, а ночью от +13 до +15.