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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

До +28 тепла й майже без опадів: погода в Україні на 24 липня

До +28 тепла й майже без опадів: погода в Україні на 24 липня

Погода в Україні в п’ятницю, 23 липня, буде сонячною майже у всіх регіонах, очікується потепління. Стовпчики термометрів покажуть до +28 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, на заході країни очікується від +23 до +25 градусів в денний час, а вночі буде від +11 до +14 градусів. Також можливі дощі в Чернівецькій і Закарпатській областях.

У центральних і північних областях повітря прогріється від +24 до 27+ тепла вдень, а вночі буде в межах +13 градусів.

На південному сході України буде тепліше, ніж в інших регіонах. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +28 тепла, вночі від +12 до +17 градусів.

погода 23 июля

У Києві вдень буде від +25 до +27 градусів, а вночі від +13 до +15.

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