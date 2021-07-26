Безвіз поступово повертається: Португалія дозволила в’їзд для українців

З понеділка, 26 липня, Португалія відкриває кордон для в’їзду туристів з України.

Таке рішення було прийнято в зв’язку з рекомендаціями Ради Європейського Союзу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Країна за країною ми повертаємо повноцінне дію безвізу з ЄС, – заявив Кулеба.

За його словами, перед придбанням квитків необхідно перевірити всі умови в’їзду, які опубліковані на сайті МЗС.

Нагадаємо, в п’ятницю Кулеба повідомив, що Франція відкрила кордони для українців, які відвідують країну з туристичними цілями.

Таке рішення також було прийнято в зв’язку з рекомендаціями ЄС.

Щоб потрапити в країну необхідно надати свідоцтво про вакцинацію, або негативний результат тесту на коронавірус.