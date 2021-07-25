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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД

На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД

На дорогах Житомирской и Кировоградской областей Украины, а также в Харькове и Кропивницком заработают камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Систему, которая будет работать в автоматическом режиме, активируют в 12.00 понедельника, 26 июля, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

При этом Кропивницкий и Харьков – единственные областные центры кроме Киева, где появятся такие камеры.

В Кировоградской области они будут установлены на 248 км+169 автодороги М-05 в направлении Одессы и 253 км+462 автодороги М-05 в направлении Киева с ограничением максимальной скорости в 110 км/ч.

В Житомирской области видеофиксация будет вестись на таких участках автодороги М-06: 94 км+46 и 97 км+297 в направлении Киева; 94 км+686 и 97 км+627 в направлении Житомира – там будет установлена максимальная скорость в 110 км/ч, а на отрезке трассы 158 км+305 в направлении Ровно запрещено превышать 50 км/ч.

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В Кропивницком камеры установлены на улице Яновского, 65; Холодноярской, 196 и Полтавской, 40, а в Харькове — на проспекте Московском, 118. Там, как и в других населенных пунктах, максимальная скорость движения составляет 50 км/ч.

В МВД пояснили, что расположение систем видеофиксации было выбрано в связи большим количеством нарушений ПДД на этих участках дорог, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.

На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД
На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД
На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД
На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД
На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД
На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД
На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД
На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД
На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД
На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД
На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД
На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД
На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД
На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД
На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД
На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД
На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД / 8 фотографий

Фото: Dreamstime, Нацполиция

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