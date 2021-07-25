На двух трассах Украины заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД

На дорогах Житомирской и Кировоградской областей Украины, а также в Харькове и Кропивницком заработают камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Систему, которая будет работать в автоматическом режиме, активируют в 12.00 понедельника, 26 июля, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

При этом Кропивницкий и Харьков – единственные областные центры кроме Киева, где появятся такие камеры.

В Кировоградской области они будут установлены на 248 км+169 автодороги М-05 в направлении Одессы и 253 км+462 автодороги М-05 в направлении Киева с ограничением максимальной скорости в 110 км/ч.

В Житомирской области видеофиксация будет вестись на таких участках автодороги М-06: 94 км+46 и 97 км+297 в направлении Киева; 94 км+686 и 97 км+627 в направлении Житомира – там будет установлена максимальная скорость в 110 км/ч, а на отрезке трассы 158 км+305 в направлении Ровно запрещено превышать 50 км/ч.

В Кропивницком камеры установлены на улице Яновского, 65; Холодноярской, 196 и Полтавской, 40, а в Харькове — на проспекте Московском, 118. Там, как и в других населенных пунктах, максимальная скорость движения составляет 50 км/ч.

В МВД пояснили, что расположение систем видеофиксации было выбрано в связи большим количеством нарушений ПДД на этих участках дорог, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.