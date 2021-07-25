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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР

На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР

На дорогах Житомирської та Кіровоградської областей України, а також у Харкові та Кропивницькому запрацюють камери відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Систему, яка буде працювати в автоматичному режимі, активують о 12.00 понеділка, 26 липня, повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

При цьому Кропивницький та Харків – єдині обласні центри окрім Києва, де з’являться такі камери.

У Кіровоградській області вони будуть встановлені на 248 км+169 автодороги М-05 в напрямку Одеси і 253 км+462 автодороги М-05 в напрямку Києва з обмеженням максимальної швидкості в 110 км/год.

У Житомирській області відеофіксація буде вестися на таких ділянках автодороги М-06: 94 км+46 і 97 км+297 в напрямку Києва; 94 км+686 і 97 км+627 в напрямку Житомира – там буде встановлена ​​максимальна швидкість в 110 км/год, а на відрізку траси 158 км+305 у напрямку Рівного заборонено перевищувати 50 км/год.

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У Кропивницькому камери встановлено на вулиці Яновського, 65; Холодноярській, 196 та Полтавській, 40, а  в Харкові – на проспекті Московському, 118. Там, як і в інших населених пунктах, максимальна швидкість руху складає 50 км/год.

У МВС пояснили, що розташування систем відеофіксації було обрано у зв’язку з великою кількістю порушень ПДР на цих ділянках доріг, які спричиняли аварійні ситуації та ДТП з тяжкими наслідками.

На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР
На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР
На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР
На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР
На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР
На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР
На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР
На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР
На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР
На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР
На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР
На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР
На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР
На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР
На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР
На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР
На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР / 8 фотографий

Фото: Dreamstime, Нацполіція

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