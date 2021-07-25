На двох трасах України запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР

На дорогах Житомирської та Кіровоградської областей України, а також у Харкові та Кропивницькому запрацюють камери відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Систему, яка буде працювати в автоматичному режимі, активують о 12.00 понеділка, 26 липня, повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

При цьому Кропивницький та Харків – єдині обласні центри окрім Києва, де з’являться такі камери.

У Кіровоградській області вони будуть встановлені на 248 км+169 автодороги М-05 в напрямку Одеси і 253 км+462 автодороги М-05 в напрямку Києва з обмеженням максимальної швидкості в 110 км/год.

У Житомирській області відеофіксація буде вестися на таких ділянках автодороги М-06: 94 км+46 і 97 км+297 в напрямку Києва; 94 км+686 і 97 км+627 в напрямку Житомира – там буде встановлена ​​максимальна швидкість в 110 км/год, а на відрізку траси 158 км+305 у напрямку Рівного заборонено перевищувати 50 км/год.

У Кропивницькому камери встановлено на вулиці Яновського, 65; Холодноярській, 196 та Полтавській, 40, а в Харкові – на проспекті Московському, 118. Там, як і в інших населених пунктах, максимальна швидкість руху складає 50 км/год.

У МВС пояснили, що розташування систем відеофіксації було обрано у зв’язку з великою кількістю порушень ПДР на цих ділянках доріг, які спричиняли аварійні ситуації та ДТП з тяжкими наслідками.