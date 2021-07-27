В Грузии стартовали учения Agile Spirit с участием украинских морских пехотинцев

В Грузии возле города Сенаки начались военные учения Agile Spirit — 2021, в которых принимают участие украинские морские пехотинцы.

Международные многонациональные учения проходят на территории второй пехотной бригады Вооруженных Сил Грузии. В этом году Грузия в десятый раз принимает Agile Spirit.

По данным ВМС ВС Украины, цель этих учений — совершенствование взаимодействия между военнослужащими стран НАТО и партнеров, укрепление действий во время планирования и проведения операций в многонациональной среде.

Agile Spirit направлены на улучшение сотрудничества военных в сфере безопасности государств, а также способствуют региональной стабильности и усиливают способность государств быстрее реагировать на кризисные ситуации.

В этом году в учениях принимают участие более 2,5 тыс. Ввоеннослужащих из 15 стран мира. Среди них — Грузия, США, Великобритания, Украина, Польша, Румыния, Турция, Латвия, Эстония, Германия, Азербайджан, Испания, Канада, Италия и Литва.

Многонациональные военные учения Agile Spirit в 2021 году — самые масштабные за всю историю их проведения с момента начала.

По данным ВСУ, учения пройдут на пяти локациях. От Украины в Agile Spirit участвуют военнослужащие, офицеры управления и командования морской пехоты по разным направлениям.

Источник: ВМС ЗС Украины

Фото: ВМС ЗС Украины