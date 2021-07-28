Ирина Галай развернула флаг Украины на К2, которую называют горой-убийцей

Известная альпинистка из Закарпатья Ирина Галай, которая стала первой украинской женщиной, сумевшей подняться на Эверест (8 849 м) в мае 2016 года, сегодня покорила вторую по высоте горную вершину в мире — К2, или Чогори.

Высота горы, расположенной в горной системе Каракорум на запад от Гималаев, достигает 8 611 метров.

Ее еще называют горой-убийцей из-за чрезвычайной сложности восхождения — погибает каждый четвертый альпинист.

Но это не остановило украинскую экстремалку. 27 июля в 8.42 по местному времени Галай достигла вершины К2 и развернула там украинский флаг.

Покорение Чогори она посвятила 30-летию независимости Украины. До нее там не было ни одной украинки.

На К2 в целом смогли подняться 337 альпинистов, среди них — лишь около 20 женщин.

С ней на Чогори поднялся альпинист Дмитрий Семененко из Днепра. Сейчас они спускаются к базовому лагерю, расположенному на высоте 6 800 м.

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Фото: Ірина Галай