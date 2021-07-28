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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Ірина Галай розгорнула прапор України на К2, яку називають горою-вбивцею

Ірина Галай

Відома альпіністка із Закарпаття Ірина Галай, яка стала першою українською жінкою, що змогла піднятися на Еверест (8 849 м) у травні 2016 року, сьогодні підкорила другу за висотою гірську вершину у світі – К2, або Чогорі.

Висота гори, розташованої у гірській системі Каракорум на захід від Гімалаїв, сягає 8 611 метрів.

Її ще називають горою-вбивцею через надзвичайну складність сходження – гине кожен четвертий альпініст.

Але це не зупинило українську екстремалку. 27 липня о 8.42 за місцевим часом Галай дісталася вершини К2 і розгорнула там український прапор.

Підкорення Чогорі вона присвятила 30-річчю незалежності України. До неї там не була жодна українка.

На К2 загалом змогли піднятися 337 альпіністів, серед них – лише близько 20 жінок.

З нею на Чогорі піднявся альпініст Дмитро Семененко з Дніпра. Зараз вони спускаються до базового табору, який розташовано на висоті 6 800 м.

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Фото: Ірина Галай

Джерело: Укрінформ

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