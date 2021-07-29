В столице сейчас не устраивают платные стоянки на территориях, расположенных возле жилых домов. Если в дальнейшем их захотят организовать, то только на земли коммунальной собственности.

Об этом заявил заместитель директора КП Киевтранспарксервис Евгений Псел в эфире одного из украинских радио. По его словам, Киевтранспарксервис подотчетен и подконтролен Департаменту транспорта и инфраструктуры Киевского городского совета.

Псел отметил, что КП пока не получало никакой информации относительно установления парковок на придомовых территориях. Поэтому и мест для парковки автомобилей, за которые придется платить киевлянам, КГГА не планирует пока обустраивать.

Ранее в ряде СМИ появилась новость о том, что стоянки во дворах Киева могут стать платными. С 1 июля начал действовать новый тариф на парковку, однако он касается только специально отведенных мест.

В частности, парковка в центре столицы стоит около 35 грн/час, возле центра, рынков, метро и других общественных мест — 25 грн/час, а в спальных районах — 5 грн/час.