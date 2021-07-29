У столиці зараз не облаштовують платні стоянки на територіях, розташованих поблизу житлових будинків. Якщо їх надалі захочуть організувати, то лише на землі комунальної власності.

Про це заявив заступник директора КП Київтранспарксервіс Євгеній Псьол в ефірі одного з українських радіо. За його словами, Київтранспарксервіс підзвітний та підконтрольний Департаменту транспорту та інфраструктури Київської міської ради.

Псьол зазначив, що КП наразі не отримувало жодної інформації щодо встановлення парковок на прибудинкових територіях. Тож і місць для паркування автомобілей, за які доведеться платити киянам, КМДА не планує поки облаштовувати.

Раніше у низці засобів масової інформації з’явилася новина про те, що стоянки у дворах Києва можуть стати платними. З 1 липня почав діяти новий тариф на паркування, однак він стосується лише спеціально відведених місць.

Зокрема паркування у центрі столиці коштує близько 35 грн/год, поблизу центру, ринків, метро та інших громадських місць – 25 грн/год, а у спальних районах – 5 грн/год.