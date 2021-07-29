Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Києві зараз не облаштовують платні стоянки у дворах — Псьол

У Києві зараз не облаштовують платні стоянки у дворах — Псьол

У столиці зараз не облаштовують платні стоянки на територіях, розташованих поблизу житлових будинків. Якщо їх надалі захочуть організувати, то лише на землі комунальної власності.

Про це заявив заступник директора КП Київтранспарксервіс Євгеній Псьол в ефірі одного з українських радіо. За його словами, Київтранспарксервіс підзвітний та підконтрольний Департаменту транспорту та інфраструктури Київської міської ради.

Псьол зазначив, що КП наразі не отримувало жодної інформації щодо встановлення парковок на прибудинкових територіях. Тож і місць для паркування автомобілей, за які доведеться платити киянам, КМДА не планує поки облаштовувати.

Раніше у низці засобів масової інформації з’явилася новина про те, що стоянки у дворах Києва можуть стати платними. З 1 липня почав діяти новий тариф на паркування, однак він стосується лише спеціально відведених місць.

Зокрема паркування у центрі столиці коштує близько 35 грн/год, поблизу центру, ринків, метро та інших громадських місць – 25 грн/год, а у спальних районах – 5 грн/год.

Читайте
Нові тарифи та QR-код: на парковках Києва з'явилися інноваційні таблички

Джерело: Громадське

Фото: Pexels

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка