Аварія на залізничному переїзді біля станції Решетилівка: запізнюються кілька потягів

Через аварію, яка сталася внаслідок зіткненням потяга та вантажного трейлера на регульованому переїзді біля станції Решетилівка, запізнюється низка рейсів у напрямку Харків — Київ — Харків.
Оновлено о 8.45. Попри те, що наслідки аварії намагаються ліквідувати, продовжують затримуватися потяги:
- №85 Новоолексіївка — Львів (3 год. 50 хв.);
- №10 Маріуполь — Київ (2 год. 20 хв.);
- №126 Київ — Костянтинівка (2 год.);
- №17 Харків — Ужгород (2 год.);
- №11 Новоолексіївка — Київ (2 год.);
- №138 Хмельницький — Лисичанськ (1 год. 30 хв.);
- №41 Дніпро — Трускавець (1 год.);
- №58 Одеса — Ковель (1 год.).
Потяг №748 Тернопіль — Київ затримується на 1 год. через падіння дерева і обрив несущого тросу на опорі.
Оновлено о 7.15. Все ще затримуються потяги:
- № 85 Новоолексіївка — Львів (3 год. 40 хв.);
- № 17 Харків — Ужгород (1 год. 50 хв.);
- № 10 Маріуполь — Київ (1 год. 40 хв.);
- № 38 Запоріжжя — Київ (1 год. 15 хв.);
- № 41 Дніпро — Трускавець (1 год. 10 хв.);
- № 11 Новоолексіївка — Київ (1 год. 10 хв.).
Зіткнення сталося о 02.51, наразі на місці працює команда залізничників, щоб якнайшвидше усунути його наслідки. На щастя, внаслідок аварії ніхто не загинув. Чергову по залізничному переїзду госпіталізували до лікарні.
Оновлено о 6.30. Очікуються затримки таких потягів:
- №85 Новоолексіївка — Львів (3 год. 35 хв.);
- №126 Київ — Костянтинівка (2 год. 20 хв.);
- №17 Харків — Ужгород (1 год. 40 хв.);
- №138 Хмельницький — Лисичанськ (1 год. 30 хв.);
- №10 Маріуполь — Київ (1 год. 40 хв.);
- №11 Новоолексіївка — Київ (1 год. 15 хв.);
- №41 Дніпро — Трускавець (1 год. 10 хв.).
Інклюзивний поїзд УЗ
Днями стало відомо, що Укрзалізниця запускає приміський електропоїзд, пристосований для людей з інвалідністю. Його вагони оснащені місцями для людей, які пересуваються на інвалідних візках.
Також для них встановлені пандуси та передбачені кнопки виклику поїздної бригади. Для незрячих людей вказівники нанесені шрифтом Брайля.
Подбали й про велосипедистів, встановивши для них спеціальні кріплення для їхнього транспорту.