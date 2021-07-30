Аварія на залізничному переїзді біля станції Решетилівка: запізнюються кілька потягів

Через аварію, яка сталася внаслідок зіткненням потяга та вантажного трейлера на регульованому переїзді біля станції Решетилівка, запізнюється низка рейсів у напрямку Харків — Київ — Харків.

Оновлено о 8.45. Попри те, що наслідки аварії намагаються ліквідувати, продовжують затримуватися потяги:

№85 Новоолексіївка — Львів (3 год. 50 хв.);

№10 Маріуполь — Київ (2 год. 20 хв.);

№126 Київ — Костянтинівка (2 год.);

№17 Харків — Ужгород (2 год.);

№11 Новоолексіївка — Київ (2 год.);

№138 Хмельницький — Лисичанськ (1 год. 30 хв.);

№41 Дніпро — Трускавець (1 год.);

№58 Одеса — Ковель (1 год.).

Потяг №748 Тернопіль — Київ затримується на 1 год. через падіння дерева і обрив несущого тросу на опорі.

Оновлено о 7.15. Все ще затримуються потяги:

№ 85 Новоолексіївка — Львів (3 год. 40 хв.);

№ 17 Харків — Ужгород (1 год. 50 хв.);

№ 10 Маріуполь — Київ (1 год. 40 хв.);

№ 38 Запоріжжя — Київ (1 год. 15 хв.);

№ 41 Дніпро — Трускавець (1 год. 10 хв.);

№ 11 Новоолексіївка — Київ (1 год. 10 хв.).

Зіткнення сталося о 02.51, наразі на місці працює команда залізничників, щоб якнайшвидше усунути його наслідки. На щастя, внаслідок аварії ніхто не загинув. Чергову по залізничному переїзду госпіталізували до лікарні.

Оновлено о 6.30. Очікуються затримки таких потягів:

№85 Новоолексіївка — Львів (3 год. 35 хв.);

№126 Київ — Костянтинівка (2 год. 20 хв.);

№17 Харків — Ужгород (1 год. 40 хв.);

№138 Хмельницький — Лисичанськ (1 год. 30 хв.);

№10 Маріуполь — Київ (1 год. 40 хв.);

№11 Новоолексіївка — Київ (1 год. 15 хв.);

№41 Дніпро — Трускавець (1 год. 10 хв.).

Через аварію на залізничному переїзді запізнюються кілька потягів / 4 фотографии

Інклюзивний поїзд УЗ

Днями стало відомо, що Укрзалізниця запускає приміський електропоїзд, пристосований для людей з інвалідністю. Його вагони оснащені місцями для людей, які пересуваються на інвалідних візках.

Також для них встановлені пандуси та передбачені кнопки виклику поїздної бригади. Для незрячих людей вказівники нанесені шрифтом Брайля.

Подбали й про велосипедистів, встановивши для них спеціальні кріплення для їхнього транспорту.