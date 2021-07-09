Пандусы и шрифт Брайля: в Украине будет курсировать инклюзивный поезд

Укрзализныця запускает пригородный электропоезд, приспособленный для людей с инвалидностью.

Он стал первым в своем роде в Украине.

По данным УЗ, вагоны инклюзивного поезда оснащены местами для людей, передвигающихся на инвалидных креслах. Также установлены пандусы и предусмотрены кнопки вызова поездной бригады. Для незрячих людей указатели нанесли шрифтом Брайля.

Позаботились и о велосипедистах, установив для них специальные крепления для их транспорта. В целом на модернизацию было выделено 70,6 миллионов гривен, из которых 2,2 миллиона ушли на внедрение инклюзивности.

— Все работы осуществлены на мощностях Киевского электровагоноремонтного завода, – сказано в заявлении УЗ.

Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик заверил, что к концу 2021 года запланирован капитальный ремонт еще шести поездов. На это выделят порядка 300 миллионов гривен.

Фото: Укрзалізниця