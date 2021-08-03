На Волыни начали активную фазу работ по электрификации участка Ковель — Изов — Госграница. Это позволит пропускать больше грузов на важном направлении с ЕС, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

— Укрзализныця начала активные работы по электрификации участка Ковель — Изов — Госграница. Соответствующее разрешение на начало основных работ компания получила от Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, — говорят в компании.

По словам и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика, проект стартовал в апреле, а сейчас вышел на активную стадию. Его выполняют в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Укрзализныця благодаря Большой стройке усилит пропускную способность на границе с Польшей / 2 фотографии

— Это еще один глобальный вызов, который имеет большое значение для всей страны. Во-первых, он является основой для укрепления экспортных позиций Украины в направлении стран ЕС. Во-вторых, цены на топливо постоянно растут, поэтому для собственной энергетической безопасности Укрзализныця должна максимально быстро и масштабно электрифицировать инфраструктуру. В-третьих, мы должны заботиться о своей стране — повышать экологичность транспорта, — говорит Юрик.

В ходе работ железнодорожники проводят реконструкцию контактной сети, устанавливают системы электрообогрева на стрелочных переводах, модернизируют освещение, системы оповещения и технологической связи, прокладывают кабельные сети и т.д.

Результатом станет увеличение пропускной способности железной дороги на границе с Польшей — как по объемам грузов, так и по времени их доставки.

— Кроме того, введение электротяги на этом участке также позволит высвободить 10 магистральных тепловозов, существенно уменьшит выбросы продуктов сгорания в атмосферу (около 12 тыс. т/год) и на 136,4 млн грн в год уменьшить эксплуатационные расходы, — подчеркивают в УЗ.

Как сообщал координатор Большой стройки, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского начнется масштабное обновление подвижного состава Укрзализныци.

В частности, Украина получит 130 новых грузовых электрических локомотивов производства французской компании Alstom.