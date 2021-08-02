Тимошенко: стартовала Большая стройка современной многопрофильной больницы в Краматорске

В Краматорске начались работы по строительству суперсовременного медицинского центра. Новую областную многопрофильную больницу III уровня возводят в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Об этом заявил координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Тимошенко объяснил, что объект будет представлять собой полноценный медгородок.

— Больница в Краматорске станет своеобразным хабом, сочетающим диагностику, медицинскую помощь и науку, — отметил он.

В учреждении будут работать высокоспециализированные отделения, многие из которых впервые появятся в Донецкой области.

Речь идет об отделении кардиохирургии (в частности детской), сосудистой хирургии, гематологии, проктологии, торакальной хирургии, урологии, политравмы. Кроме этого, на базе стационарных отделений будут размещены клинические кафедры Донецкого национального медуниверситета.

— Лечиться в Краматорске смогут жители не только Донецкой, но и Луганской и Харьковской областей. Расчет только для консультативно-диагностического подразделения — 600 посещений за смену, — написал Тимошенко.

Он также заявил, что в данный момент Донецкая область — первая в стране по количеству проектов, которые реализуются в рамках Большой стройки.

— Города и села, которые выбрали линию Украины и свободы, сегодня развиваются. Спасибо за эту возможность защитникам Украины, — добавил Тимошенко.

Как ранее сообщил Кирилл Тимошенко, со следующего года стартует глобальная реконструкция областных больниц. В каждом областном центре планируется модернизировать по одной взрослой и детской больнице.