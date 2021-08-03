На Волині почали активну фазу робіт з електрифікації дільниці Ковель — Ізов — Держкордон. Це дозволить пропускати більше вантажів на важливому напрямку з ЄС, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

– Укрзалізниця розпочала активні роботи з електрифікації дільниці Ковель — Ізов — Держкордон. Відповідний дозвіл на початок основних робіт компанія отримала від Державної архітектурно-будівельної інспекції України, – говорять в компанії.

За словами в.о. голови правління УЗ Івана Юрика, проект стартував у квітні, а зараз вийшов на активну стадію. Його виконують у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Укрзалізниця завдяки Великому будівництву посилить пропускну спроможність на кордоні з Польщею / 2 фотографии

– Це ще один глобальний виклик, який має велике значення для всієї країни. По-перше, він є підґрунтям для зміцнення експортних позицій України в напрямку країн ЄС. По-друге, ціни на пальне постійно зростають, тож для власної енергетичної безпеки Укрзалізниця повинна максимально швидко та масштабно електрифікувати інфраструктуру. По-третє, маємо дбати про свою країну — підвищувати екологічність транспорту, – каже Юрик.

В ході робіт залізничники проводять реконструкцію контактної мережі, встановлюють системи електрообігріву на стрілочних переводах, модернізують освітлення, системи оповіщення і технологічного зв’язку, прокладають кабельні мережі тощо.

Результатом стане збільшення пропускної спроможності залізниці на кордоні з Польщею – як по обсягах вантажів, так і по часу їх доставки.

– Крім того, запровадження електротяги на цій дільниці також дозволить вивільнити 10 магістральних тепловозів, що суттєво зменшить викиди продуктів згоряння в атмосферу (близько 12 тис. т/рік) та на 136,4 млн грн в рік зменшити експлуатаційні витрати, – підкреслюють в УЗ.

Як повідомляв координатор Великого будівництва, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, в рамках інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського почнеться масштабне оновлення рухомого складу Укрзалізниці.

Зокрема, Україна отримає 130 нових вантажних електричних локомотивів виробництва французької компанії Alstom.