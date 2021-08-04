Чоловік з гранатою у будівлі Кабміну: з'явилося перше фото та відео

У будівлю Кабінету міністрів у Києві зайшов чоловік з гранатою. Він висмикнув чеку, погрожуючи захопленням приміщення.

Про це повідомив заступник міністра юстиції України Ігор Бондарчук на своїй сторінці у Facebook.

У коментарях до допису депутат Ірпінської міської Ради Антон Головенко зазначив, що це ветеран та інвалід війни. Політик у коментарі Фактам ICTV підтвердив, що це їхній ветеран з міста Ірпінь.

Депутат Верховної Ради IX скликання Олексій Гончаренко також підтвердив у Telegram, що в будівлю Кабміну пройшов чоловік із гранатою, під’їхав спецназ. За його словами, можливо, буде штурм.

О 13.00 має відбутися засідання уряду. За інформацією політика, його поки що не планують переносити. За даними Нацполіції, у Києві ввели спеціальну операцію. Правоохоронці проводять переговори з чоловіком.

У разі відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка застосують заходи, передбачені законом, повідомили у поліції.

Оновлено о 11.30. Наразі правоохоронці вивели 43-річного чоловіка з будівлі Кабінету міністрів, перекрито весь урядовий квартал.

Джерело в Кабміні повідомило Фактам ICTV, що засідання уряду, заплановане на 13.00, наразі не переноситься.