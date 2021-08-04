По данным полиции, мужчина, который зашел в здание Кабинета министров с боевой гранатой РГС, имел черепно-мозговую травму. Это ветеран АТО, который был дважды ранен.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, мужчина, проводивший с ветераном АТО переговоры, — это его друг и волонтер. Клименко отметил, что они продолжались около 10 минут и именно благодаря ему задержали правонарушителя.

— Это человек, который имеет сильный дух и обостренное чувство справедливости. Возможно, это сыграло, что он пошел на такой поступок, — рассказал полицейский.

Клименко рассказал, что знает, что ветеран сейчас работает на СТО и не требует у прохожих деньги. Он отметил, что правонарушитель имел два ранения и получил черепно-мозговую травму. Ветеран, угрожавший взорвать гранату в здании украинского правительства, никаких требований не выдвигал, по словам Клименко.

По данным полиции, будет открыто уголовное производство по четырем статьям. За захват заложников и госучреждения ему может грозить тюремное заключение сроком до 15 лет.