За даними поліції, 43-річний чоловік, який зайшов у будівлю Кабінету міністрів з бойовою гранатою РГС, мав черепно-мозкову травму. Це ветеран АТО, який був двічі поранений.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у прямому ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, чоловік, який проводив переговори з ветераном АТО, – це його друг та волонтер. Клименко зазначив, що перемовини тривали близько 10 хвилин і саме завдяки цьому правопорушника затримали.

— Це людина, яка має сильний дух і загострене відчуття справедливості. Можливо, це зіграло, що він пішов на такий вчинок, – розповів поліцейський.

Клименко розповів, що знає, що ветеран зараз працює на СТО і не просить у перехожих грошей. Він зазначив, що правопорушник мав два поранення та зазнав черепно-мозкової травми. Ветеран, який погрожував підірвати гранату в будівлі українського уряду, жодних вимог, за словами Клименка, не висував.

За даними поліції, буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями. За захоплення заручників та держустанови йому може загрожувати ув’язнення терміном до 15 років.