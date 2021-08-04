Захват Кабмина: хронология события и что известно о злоумышленнике

По данным Национальной полиции Киева, сегодня, 4 июля, около 10.00 в здание Кабинета министров Украины неизвестный мужчина зашел с боевой гранатой РГС.

Он выдернул чеку во взрывном устройстве, кричал о захвате здания и угрожал взорвать государственное учреждение. Вскоре стало известно, что 43-летний ветеран АТО Владимир Прохнич захватил в заложники двух людей.

Полиция ввела специальную операцию, однако никто не знал, в какой момент мужчина может причинить беду. Друг бывшего военнослужащего и волонтер Василий Олексюк начал проводить переговоры, которые длились около 10 минут.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, именно благодаря товарищу экс-военного удалось задержать правонарушителя.

Захват Кабмина — что известно о мужчине

Клименко рассказал, что злоумышленник не выдвигал четких требований. Экс-военный лишь ответил, что на такой шаг его подтолкнули обстоятельства.

Владимир Прохнич — бывший военнослужащий и ветеран АТО. 43-летний мужчина дважды получал ранение, имел черепно-мозговую травму.

В 2015 году пятый президент Украины Петр Порошенко наградил ветерана орденом За мужество III степени. Известно, что мужчина долгое время работал на СТО и баллотировался в Ирпене от партии Єдина громада.

Что говорят в полиции о захвате Кабмина

Правоохранители задержали Владимира Прохнича после непродолжительных переговоров. В полиции отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Однако все же мотивы и причины правонарушения остаются неизвестными, поскольку мужчина не выдвигал четких требований. В полиции сейчас разводят руками и выясняют, что могло спровоцировать ветерана АТО на такой поступок.

Вскоре правоохранителям все же удалось узнать возможные причины. По словам пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Надежды Максимец, в общих чертах — это недовольство работой госучреждения и ненадлежащее финансовое обеспечение бывших военнослужащих.

Прокуратура открыла производство по четырем статьям Уголовного кодекса. Среди них — статья 341 (Захват государственных зданий), статья 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), статья 147 (Захват заложников), статья 263 (Незаконное обращение с оружием).

По словам главы Нацполиции, за этот поступок бывшему военному может грозить лишение свободы сроком до 15 лет. Мужчине назначили психологическую экспертизу. Сейчас продолжается досудебное следствие, которое будет осуществлять Печерское УП ГУНП в Киеве.