Захоплення Кабміну: хронологія події та що відомо про зловмисника

За даними Національної поліції Києва, сьогодні, 4 липня, близько 10.00 у будівлю Кабінету міністрів України невідомий чоловік зайшов з бойовою гранатою РГС.

Він висмикнув чеку у вибуховому пристрої, кричав про захоплення споруди та погрожував підірвати державну установу. Згодом стало відомо, що 43-річний ветеран АТО Володимир Прохнич захопив у заручники двох людей.

Поліція ввела спеціальну операцію, проте ніхто не знав, у який момент чоловік може скоїти лихо. Друг колишнього військовослужбовця та волонтер Василь Олексюк почав проводити перемовини, які тривали близько 10 хвилин.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, саме завдяки товаришу екс-військового вдалося затримати правопорушника.

Захоплення Кабміну – що відомо про чоловіка

Клименко розповів, що зловмисник не висував чітких вимог. Екс-військовий лише відповів, що на такий крок його підштовхнули обставини.

Володимир Прохнич – колишній військовослужбовець та ветеран АТО. 43-річний чоловік двічі зазнавав поранення, мав черепно-мозкову травму.

У 2015 році п’ятий президент України Петро Порошенко нагородив ветерана орденом За мужність III ступеня. Відомо, що чоловік довгий час працював на СТО та балотувався в Ірпені від партії Єдина громада.

Що говорять у поліції про захоплення Кабміну

Правоохоронці затримали Володимира Прохнича після нетривалих переговорів. У поліції зазначили, що унаслідок події ніхто не постраждав.

Проте все ж мотиви та причини правопорушення залишаються невідомими, оскільки чоловік не висував чітких вимог. У поліції зараз розводять руками та з’ясовують, що могло спровокувати ветерана АТО на такий вчинок.

Згодом правоохоронцям все ж вдалося дізнатися можливі причини. За словами речниці Київської міської прокуратури Надії Максимець, у загальних рисах – це невдоволення роботою держустанови та неналежне фінансове забезпечення колишніх військовослужбовців.

Прокуратура відкрила провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу. Серед них – стаття 341 (Захоплення державних будівель), стаття 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), стаття 147 (Захоплення заручників), стаття 263 (Незаконне поводження зі зброєю).

За словами голови Нацполіції, за цей вчинок колишньому військовому може загрожувати позбавлення волі терміном до 15 років. Чоловікові призначили психологічну експертизу. Наразі триває досудове слідство, яке здійснюватиме Печерське УП ГУНП у Києві.