Первая леди Зеленская проверила объекты Хортицы на соответствие стандартам безбарьерности

Остров Хортица, который восстанавливается в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка, уже скоро станет современным культурным пространством, которое будет отвечать всем требованиям инклюзивности.

В четверг, 5 августа, первая леди Елена Зеленская проинспектировал объекты острова, на которых ведутся работы.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса президента, координатор Большой стройки Кирилл Тимошенко.

По словам Тимошенко, уже ко Дню независимости для посетителей откроется Курган Единства — самая высокая точка острова, с которой открывается потрясающий вид на Днепр и Запорожье.

— И впервые в истории на 16-метровый курган смогут подняться все желающие, независимо от возраста и состояния. Этим лично занимается первая леди Украины Елена Зеленская, — отметил он.

В прошлом году именно первая леди начала инициативу Без барьеров, в которой уже присоединились города и области.

— Хортица станет первым в Украине безбарьерным туристическим объектом. Дорожки спроектированы под углом 5%, каждые 800 м — площадки, оборудованные для отдыха, — написал он.

Полностью инклюзивным станет и Музей истории казачества, который годами стоял закрытым из-за аварийного состояния. Сейчас идет его реконструкция в рамках проекта Президента Большая реставрация.

На острове появится также общественное пространство Казачий круг — здесь будут проводить концерты, фестивали и форумы.

— Уже скоро Хортица станет одним из самых мощных туристических магнитов Украины. С уникальной историей, природой, культурой — и сверхсовременной инфраструктурой, — резюмировал Тимошенко.

Хортица станет инклюзивным туристическим объектом

Ко Дню Независимости на острове Хортица в Запорожье откроют Казачий круг, холм с флагштоком и смотровую площадку, доступные для всех групп населения.

Работы по комплексному восстановлению острова Хортица, которое выполняется по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Проект предусматривает полную трансформацию острова и превращение его в главный туристический магнит Запорожья, с современными пространствами для проведения масштабных культурных мероприятий, обновленным Музеем истории казачества и др.