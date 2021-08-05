Перша леді Зеленська перевірила об’єкти Хортиці на відповідність стандартам безбар’єрності

Острів Хортиця, який відновлюється в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, вже незабаром стане сучасним культурним простором, який відповідатиме усім вимогам інклюзивності.

У четвер, 5 серпня, перша леді Олена Зеленська проінспектував об’єкти острова, на яких тривають роботи.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Офісу президента, координатор Великого будівництва Кирило Тимошенко.

За словами Тимошенко, вже до Дня незалежності для відвідувачів відкриється Курган Єдності – найвища точка острову, з якої відкривається неймовірна панорама на Дніпро і Запоріжжя.

– І вперше в історії на 16-метровий курган зможуть піднятися всі охочі, незалежно від віку і стану. Цим особисто опікується перша леді України Олена Зеленська, – зазначив він.

Минулого року саме перша леді започаткувала ініціативу Без бар’єрів, до якої вже долучилися міста і області.

– Хортиця стане першим в Україні безбар’єрним туристичним об’єктом. Доріжки спроектовані під кутом 5%, кожні 800 м – майданчики, обладнані для відпочинку, – написав він.

Повністю інклюзивним стане і Музей історії козацтва, який роками стояв зачинений через аварійний стан. Зараз триває його реконструкція в рамках проекту президента Велика реставрація.

На острові з’явиться також суспільний простір Козацьке коло – тут проводитимуть концерти, фестивалі та форуми.

– Вже скоро Хортиця стане одним із найпотужніших туристичних магнітів України. З унікальною історією, природою, культурою – і надсучасною інфраструктурою, – резюмував Тимошенко.

Хортиця стане інклюзивним туристичним об’єктом

До Дня Незалежності на острові Хортиця у Запоріжжі відкриють Козацьке коло, пагорб з флагштоком і оглядовий майданчик, доступні для всіх груп населення.

Роботи з комплексного відновлення острову Хортиця, яке відбувається за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Проект передбачає повну трансформацію острова і перетворення його на головний туристичний магніт Запоріжжя, із сучасними просторами для проведення масштабних культурних заходів, оновленим Музеєм історії козацтва тощо.