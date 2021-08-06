Министр социальной политики Марина Лазебная оценила уровень жизни в Украине на 5 из 10.

Об этом министр рассказала в интервью программы Утро в Большом городе на ICTV.

По словам Лазебной, конец так называемой эпохи бедности наступит тогда, когда все будут работать и будут патриотами на своих рабочих местах.

Министр сказала, что прожиточного минимума, который в Украине составляет 2,3 тыс. грн, лично ей хватило бы только на одну неделю.

— Экономического роста, как такового, нет, и социальная сфера сегодня финансируется по остаточному принципу, — охарактерезувала причины бедности Лазебная.

Политик рассказала, что больше всего в Кабинете Министров ее раздражают бюрократические процедуры, которые замедляют процесс изменений.

Рассказала министр соцполитики и о пенсии. По ее мнению, минимальная пенсия в размере 7 тыс. грн — это вполне реальная цифра.

— То, что сейчас один работающий содержит одного пенсионера, этого недостаточно, чтобы обеспечить пенсионеру достойную жизнь, — сказала женщина.

Ключом к достойной пенсии Лазебная считает введение в Украине накопительной пенсионной системы.

Подробнее о том, что это такое и какие риски несет, читайте в материале.