Міністр соціальної політики Марина Лазебна оцінила рівень життя в Україні на 5 з 10.

Про це міністр розповіла в інтерв’ю програми Ранок у Великому місті на ICTV.

За словами Лазебної, кінець так званої епохи бідності наступить тоді, коли усі працюватимуть і будуть патріотами на своїх робочих місцях.

Міністр сказала, що прожиткового мінімуму, який в Україні становить 2,3 тис. грн, особисто їй вистачило б лише на один тиждень.

– Економічного зростання, як такого, немає, і соціальна сфера сьогодні фінансується по остаточному принципу, – охарактерезувала причини бідності Лазебна.

Політик розповіла, що найбільше в Кабінеті Міністрів її дратують бюрократичні процедури, які уповільнюють процес змін.

Розповіла міністр соцполітики і про пенсії. На її думку, мінімальна пенсія у розмірі 7 тис. грн – це цілком реальна цифра.

– Те, що зараз один працюючий утримує одного пенсіонера, цього недостатньо, щоб забезпечити пенсіонеру гідне життя, – сказала жінка.

Ключем до гідної пенсії Лазебна вважає запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Детальніше про те, що це таке і які ризики несе, читайте в матеріалі.