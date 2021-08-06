Штормовое предупреждение в Украине — погода на 6 августа

В пятницу, 6 августа, погода в Украине будет пасмурной и дождливой. Также объявлено шторомове предупреждения в Украине.

По прогнозам синоптиков, сегодня обильные дожди пройдут в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. Объявлен І уровень опасности, желтый.

А вот в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях синоптики предсказывают грозы, местами град и сильные ветры от 15 до 20 м/с.

В то же время предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных, Сумской, Полтавской областях и в Крыму.

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха 6 августа в среднем днем поднимется по всей территории Украины до +28, а ночью упадет — до +17.

А вот на выходные синоптики предусматривают нестабильную погоду: в некоторых областях будет солнечно, а в других возможны дожди.

Подробнее о погоде в Украине на субботу и воскресенье читайте в материале.