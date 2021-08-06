Штормове попередження в Україні – погода на 6 серпня

У п’ятницю, 6 серпня, погода в Україні буде похмурою та дощовою. Також оголошено штормове попередження в Україні.

За прогнозами синоптиків, сьогодні рясні дощі пройдуть у Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

А от у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях синоптики передбачають грози, місцями град та сильні вітри від 15 до 20 м/с.

Водночас попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у східних, Сумській, Полтавській областях та в Криму.

За даними Укргідрометцентру, температура повітря 6 серпня в середньому вдень підніметься по всій території України до +28, а вночі впаде – до +17.

А от на вихідні синоптики передбачають нестабільну погоду: у деяких областях буде сонячно, а в інших можливі дощі.

Детальніше про погоду в Україні на суботу та неділю читайте в матеріалі.