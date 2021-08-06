Укрзалізниця розпочала електрифікацію близько 40 км колій на Черкащині — Юрик

На Черкащині Укрзалізниця розпочала електрифікацію залізничної дільниці від Черкас до станції імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє сайт Укрзалізниці.

Проект реалізується у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво. Цей проект, за словами в.о. голови правління УЗ Івана Юрика, є гарним прикладом підтримки компанії з боку держави.

– Цьогоріч із держбюджету виділено 72,8 млн грн на початок реалізації цього проєкту. Наразі триває розробка проектно-кошторисної документації, та після експертизи стартує активна фаза робіт, — зазначив Юрик.

Юрик додає, що всі роботи з електрифікації цієї майже 40-кілометрової дільниці планують завершити в першому кварталі 2022 року.

Старт аналогічних робіт на дільницях Ковель — Ізов — Держкордон та Долинська — Миколаїв, на думку Юрика, дозволяє говорити про початок великої електрифікації українських колій.

– Усі ці проекти покликані зменшити викиди в навколишнє середовище та знизити експлуатаційні витрати. Зокрема, завдяки електрифікації дільниці Черкаси — ім. Т. Шевченка буде значно покращено залізничне пасажирське сполучення в регіоні та розвантажені автошляхи. Це важливий проект для регіону та всієї України, — резюмував очільник Укрзалізниці.

Наразі на дільниці між Черкасами та станцією ім. Т. Шевченка курсують приміські поїзди, чотири регіональні поїзди, два поїзди далекого сполучення — з Києва до Одеси та зі Львова до Черкас — і вантажні поїзди. Всі вони використовують теплотягу.

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На дільниці між Черкасами та станцією Імені Тараса Шевченко розташовані дві проміжних станції: Сміла та Білозір’я. Усі станції введені в експлуатацію у 1876 році.

Укрзалізниця не підвищуватиме тарифи для населення

Укрзалізниця змінить тарифи на вантажні перевезення, але це не стосується пасажирських перевезень. Пріоритетом для останніх є підвищення комфорту в поїздах.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко у інтерв’ю Forbes.